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Решите уравнение:|a-4|=5
Математика
Решите уравнение:|a-4|=5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|а-4|=5 |а|=5-4 |а|=1 а= -1
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