10 слов шипящих во множественном числе

Русский язык
10 слов шипящих во множественном числе
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Гость:
Карандаши,шины,ужи,лужи,мыши,ночи,очи,печи,камыши, жуки.
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