Даны схемы реакций.Запишите уравнения,укажите типы химических реакций.а)оксид ма??гнца(4)+водород=марганец+вода.б)аллюминий+кислород=оксид аллюминия.в)оксид калия+серная кислота+сульфат калия+вода.г)нитрат меди(2)=оксид меди(2)...
Химия
Даны схемы реакций.Запишите уравнения,укажите типы химических реакций.а)оксид ма??гнца(4)+водород=марганец+вода.б)аллюминий+кислород=оксид аллюминия.в)оксид калия+серная кислота+сульфат калия+вода.г)нитрат меди(2)=оксид меди(2)+оксид азота(4)+кислород
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) MnO2 + 2H2 = Mn + 2H2O [Реакция замещения] б) 4Al + 3O2 = 2Al2O3 [Реакция соединения] в) K2О + H2O = K2SO4 + H2O [Реакция обмена] г) Cu(NO3)2 = CuO + 2NO2 + O2
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