Будь-ласка допоможіть мені з образом характеру Митька і Сергія з твору,, Митькозавр з Юрівки,,

Українська література

Будь-ласка допоможіть мені з образом характеру Митька і Сергія з твору,, Митькозавр з Юрівки,,

Автор: Гость