Будь-ласка допоможіть мені з образом характеру Митька і Сергія з твору,, Митькозавр з Юрівки,,
Українська література
Будь-ласка допоможіть мені з образом характеру Митька і Сергія з твору,, Митькозавр з Юрівки,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допитиві,полюбляють різні історії, а найбільше їх розкривати,непосидючі друзі які завжди разом.
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