Просклоняйте слово свежий воздух

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Просклоняйте слово свежий воздух
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им.п. Свежий воздух Р.п. Свежего воздуха Д.п. Свежему воздуху В.п. Свежий воздух Т.п. Свежим воздухом П.п. О свежем воздухе
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