Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна занимающего вторую позицию какую позицию Вы теперь занимаете

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Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна занимающего вторую позицию какую позицию Вы теперь занимаете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теперь вы занимаете 2 позицию, обогнав бегуна со второй позицией, вы заняли его позицию.
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