Это был любимый продукт в Древней Руси, с ним связано много праздников и обрядов. Например, для вступающих в брак варился на его основе специальный напиток, которые молодожёны должны были пить не только на свадебном пиру, но и ...
Русский язык
Это был любимый продукт в Древней Руси, с ним связано много праздников и обрядов. Например, для вступающих в брак варился на его основе специальный напиток, которые молодожёны должны были пить не только на свадебном пиру, но и 30 дней после него. Это послужило причиной появления устойчивого выражения, обозначающего этот период. А из чего варили этот напиток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот напиток варили из мёда!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Составить пищевую у цепо из: зоопланктон, человек, микроорганизмы, фитопланктон, хищные рыбы, мирные рыбы. заранее спасибо)
Русский язык
Математика
Решите уравнения: a)121a^2-25=0; в)(1-2b)(1+2b) + 4b(b - 2)=49; г) (x-2)^3+(x+2)^3= 2(x-3)(x^2+3x+9) даю 8 баллов помогите срочно пожалуйста