Это был любимый продукт в Древней Руси, с ним связано много праздников и обрядов. Например, для вступающих в брак варился на его основе специальный напиток, которые молодожёны должны были пить не только на свадебном пиру, но и ...

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Это был любимый продукт в Древней Руси, с ним связано много праздников и обрядов. Например, для вступающих в брак варился на его основе специальный напиток, которые молодожёны должны были пить не только на свадебном пиру, но и 30 дней после него. Это послужило причиной появления устойчивого выражения, обозначающего этот период. А из чего варили этот напиток?

Автор: Гость