Установите последовательность, в которой, предположительно, возникли перечислен??ые классы животных. 1 Многощетинковых кольчецы 2 Насекомые 3 Саркодовые 4 Сосальщики 5 Пресмыкающиеся 6 Хрящевые рыбы

Биология
Установите последовательность, в которой, предположительно, возникли перечислен??ые классы животных. 1 Многощетинковых кольчецы 2 Насекомые 3 Саркодовые 4 Сосальщики 5 Пресмыкающиеся 6 Хрящевые рыбы
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