Помогите пожалуйста мне нужно решение 50 б. Постройте график квадратичной функци??,используя алгоритм: у=х(в квадрате)-6х

Алгебра
Помогите пожалуйста мне нужно решение 50 б. Постройте график квадратичной функци??,используя алгоритм: у=х(в квадрате)-6х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При отрицательных значениях Х ф-я бесконечно возрастает по оси Y. При положительных значениях X ф-я убывает до значения Y=-9 и Х=3(точка экстремума ф-ии). Дальше, когда Х>3 ф-я бесконечно возрастает по оси Y.
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