Помогите пожалуйста мне нужно решение 50 б. Постройте график квадратичной функци??,используя алгоритм: у=х(в квадрате)-6х

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При отрицательных значениях Х ф-я бесконечно возрастает по оси Y. При положительных значениях X ф-я убывает до значения Y=-9 и Х=3(точка экстремума ф-ии). Дальше, когда Х>3 ф-я бесконечно возрастает по оси Y.