Помогите пожалуйста мне нужно решение 50 б. Постройте график квадратичной функци??,используя алгоритм: у=х(в квадрате)-6х
Алгебра
Помогите пожалуйста мне нужно решение 50 б. Постройте график квадратичной функци??,используя алгоритм: у=х(в квадрате)-6х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При отрицательных значениях Х ф-я бесконечно возрастает по оси Y. При положительных значениях X ф-я убывает до значения Y=-9 и Х=3(точка экстремума ф-ии). Дальше, когда Х>3 ф-я бесконечно возрастает по оси Y.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Окружающий мир