Почему западная и восточная церковь соперничали в обращении языческих народов в ??ристианстве? Помогите! Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Потому что церкви =религии. А религии создавались издавна группами обществ как правила нормальной жизни, и имели цель быть инструментом управления народными массами и подчинения его власти, на основе богобоязненности. Обращая в свою веру, религию и церковь, люди расширяют территорию своего политического и экономического влияния, только и всего. Хотя это не исключает существование высшего абсолютного разума, или Бога.