Почему западная и восточная церковь соперничали в обращении языческих народов в ??ристианстве? Помогите! Заранее спасибо!
История
Почему западная и восточная церковь соперничали в обращении языческих народов в ??ристианстве? Помогите! Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что церкви =религии. А религии создавались издавна группами обществ как правила нормальной жизни, и имели цель быть инструментом управления народными массами и подчинения его власти, на основе богобоязненности. Обращая в свою веру, религию и церковь, люди расширяют территорию своего политического и экономического влияния, только и всего. Хотя это не исключает существование высшего абсолютного разума, или Бога.
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