Почему западная и восточная церковь соперничали в обращении языческих народов в ??ристианстве? Помогите! Заранее спасибо!

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Почему западная и восточная церковь соперничали в обращении языческих народов в ??ристианстве? Помогите! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что церкви =религии.  А религии создавались издавна группами обществ как правила нормальной жизни, и имели цель быть инструментом управления народными массами и подчинения его власти, на основе богобоязненности.  Обращая в свою веру, религию и церковь, люди расширяют территорию своего политического и экономического влияния, только и всего.  Хотя это не исключает существование высшего абсолютного разума, или Бога.
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