Морфемный разбор слова "оторвался"
Русский язык
Морфемный разбор слова "оторвался"
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Гость:
=========================== < ото > - (Приставка) < рв > - (корень) < а > - (суффикс) < л > - (суффикс) < ся > - (Постфикс) ----------------------------- < Оторва > - [Основа] ===================================
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