Вычислить рациональным способом 8,3×7+4,5×7+1,7×7+5,5×7
Математика
Вычислить рациональным способом 8,3×7+4,5×7+1,7×7+5,5×7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходное не пишу =7(8,3+1,7)+7(4,5+5,5)=7*10+7*10=70+70=140
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