При отгадывании этой головоломки можно пользоваться только своей головой: никаких калькуляторов и решений в столбик. К 1000 нужно прибавить 40, потом еще 1000. Затем приплюсуйте 30. Есть? Теперь снова 1000. Добавьте 20. Еще раз...

Математика
При отгадывании этой головоломки можно пользоваться только своей головой: никаких калькуляторов и решений в столбик. К 1000 нужно прибавить 40, потом еще 1000. Затем приплюсуйте 30. Есть? Теперь снова 1000. Добавьте 20. Еще раз 1000. И напоследок 10.
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Гость:
4100 это очень легко надо просто подумать и сосчитать
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