При отгадывании этой головоломки можно пользоваться только своей головой: никаких калькуляторов и решений в столбик. К 1000 нужно прибавить 40, потом еще 1000. Затем приплюсуйте 30. Есть? Теперь снова 1000. Добавьте 20. Еще раз...

Математика

При отгадывании этой головоломки можно пользоваться только своей головой: никаких калькуляторов и решений в столбик. К 1000 нужно прибавить 40, потом еще 1000. Затем приплюсуйте 30. Есть? Теперь снова 1000. Добавьте 20. Еще раз 1000. И напоследок 10.

Автор: Гость