5х-8/х-1=14х+12/3х+5 Решите пожалуйста!! П.с."/" это дробная черта
Алгебра
5х-8/х-1=14х+12/3х+5 Решите пожалуйста!! П.с."/" это дробная черта
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Гость:
Вот, если что-то поймешь).....................
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