Помогите плиз! Зарание спасибо! Вставьте пропущенные слова. ____________-это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. ____________-это место, где учащиеся получают общее обр...
Обществознание
Помогите плиз! Зарание спасибо! Вставьте пропущенные слова. ____________-это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. ____________-это место, где учащиеся получают общее образование.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - школа, институт ,
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