Помогите плиз! Зарание спасибо! Вставьте пропущенные слова. ____________-это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. ____________-это место, где учащиеся получают общее обр...

Обществознание

Помогите плиз! Зарание спасибо! Вставьте пропущенные слова. ____________-это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. ____________-это место, где учащиеся получают общее образование.

Автор: Гость