Составить предложение слов плодовые, Белыми, покрываются, садах, тоже, в, Деревья, ??ветами .
Русский язык
Составить предложение слов плодовые, Белыми, покрываются, садах, тоже, в, Деревья, ??ветами .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плодовые деревья в садах тоже покрываются белыми цветами.
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