В керосин погружен кусок железа массой 500 г. Определитн выталкивающую силу, если п??отннсть железа 7900кг/м^3(метров в кубе), плотность керосина 820 кг/м^3. Дано: m=500г плотность железа=7900кг/м^3 плотность керосина=830кг...
Физика
В керосин погружен кусок железа массой 500 г. Определитн выталкивающую силу, если п??отннсть железа 7900кг/м^3(метров в кубе), плотность керосина 820 кг/м^3. Дано: m=500г плотность железа=7900кг/м^3 плотность керосина=830кг/м^3 g=9,8Н/кг ------------------------------------------------- Fвыталкивабщая=? Решение: Формула в общем такая: Fвыт=плотность×g×V Сначала найти V v=m×плотность, а вот на какую я без понятия и дальше не пойму никак... Помоните пожалуйсто, буду очень благодарна))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты собственно практически все уже сделала))) сначала массу железа переведем в СИ m=500г=0,5 кг m=ρ₁V, где ρ₁=7900кг/м³ - плотность железа, V - объем железа отсюда выразим объем куска железа V=m/ρ₁ значит кусок железа, погруженный в керосин вытеснит керосин объeмом V а дальше как ты пишешь Fвыт=плотность керосина ×g×V только обозначим плотность керосина ρ₂. ρ₂=830кг/м³ Fвыт=ρ₂gV=ρ₂gm/ρ₁=830кг/м³*9,8Н/кг *0,5 кг / 7900кг/м³=0,515 Н
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