В керосин погружен кусок железа массой 500 г. Определитн выталкивающую силу, если п??отннсть железа 7900кг/м^3(метров в кубе), плотность керосина 820 кг/м^3. Дано: m=500г плотность железа=7900кг/м^3 плотность керосина=830кг...

Физика

В керосин погружен кусок железа массой 500 г. Определитн выталкивающую силу, если п??отннсть железа 7900кг/м^3(метров в кубе), плотность керосина 820 кг/м^3. Дано: m=500г плотность железа=7900кг/м^3 плотность керосина=830кг/м^3 g=9,8Н/кг ------------------------------------------------- Fвыталкивабщая=? Решение: Формула в общем такая: Fвыт=плотность×g×V Сначала найти V v=m×плотность, а вот на какую я без понятия и дальше не пойму никак... Помоните пожалуйсто, буду очень благодарна))

Автор: Гость