Птице или ящерице, которые захотят поймать божью коровку, это "молочко" сразу пере??ьёт аппетит: оно едкое и отвратительно пахнет. А ведь жучок заранее предупреждал своей броской окраской: не тронь меня, я несъедобен! Задание: ...

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Птице или ящерице, которые захотят поймать божью коровку, это "молочко" сразу пере??ьёт аппетит: оно едкое и отвратительно пахнет. А ведь жучок заранее предупреждал своей броской окраской: не тронь меня, я несъедобен! Задание: Выпиши словосочетание, в котором зависимое слово является именем существительным в форме Т.п. ед.ч.

Автор: Гость