Птице или ящерице, которые захотят поймать божью коровку, это "молочко" сразу пере??ьёт аппетит: оно едкое и отвратительно пахнет. А ведь жучок заранее предупреждал своей броской окраской: не тронь меня, я несъедобен! Задание: ...

Русский язык
Птице или ящерице, которые захотят поймать божью коровку, это "молочко" сразу пере??ьёт аппетит: оно едкое и отвратительно пахнет. А ведь жучок заранее предупреждал своей броской окраской: не тронь меня, я несъедобен! Задание: Выпиши словосочетание, в котором зависимое слово является именем существительным в форме Т.п. ед.ч.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может он заранее улетит
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ABCD - трапеция BC = 4 AD = 9 Найти: AB - ?
Ответить
Технология
Сообщение на тему професии связаные с ручной обработкой метала шлефовщик
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйста Мне оочень надо
Ответить
Окружающий мир
Что нам дороже всего? (3 класс)
Ответить
Математика
87k-134=48k+1348 Остаток от деления 439 на 40 Корень уровнения 39к-134=1738 Плииз
Ответить