Номер 1039!!! Решите уравнения
Математика
Номер 1039!!! Решите уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x=0 2)x=-6,3 3)x1=3 x2=-4 4)x=0
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