Помогите пожалуйста решить номер 702
Алгебра
Помогите пожалуйста решить номер 702
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
702 1) (x-9)(2-x)=0 2x+9x-x^2-18=0 -x^2+11x-18=0 D=121-4*(-1)*(-18)=49 x1= (-11+7) /2= -4/2=-2 x2= (-11-7)/2= -18/2 = -9
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