Написать уравнения реакций :полные,сокращенные ионные уравнения: 1)K3PO4 и H2SO4 2)BaCo3 и H2SO4

Химия
Написать уравнения реакций :полные,сокращенные ионные уравнения: 1)K3PO4 и H2SO4 2)BaCo3 и H2SO4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2K3PO4(p)+3H2SO4(p)=3K2SO4(p)+2H3PO4(p) 6K(^+)+2PO4(^3-)+6H(^+)+3SO4(^2-)=6K(^+)+3SO4(^2-)+6H(^+)+2PO4(^3-) всё сокращается,т.к. реакция не идёт 2)BaCO3(p)+H2SO4(p)=BaSO4(н)+H2CO3(p) Ba(^2+)+CO3(^2-)+2H(^+)+SO4(^2-)=BaSO4+2H(^+)+CO3(^2-) всё сокращается,остаётся только Ba(^2+)+SO4(^2-)=BaSO4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфемный разбор слова "оторвался"
Ответить
Математика
Вычислить рациональным способом 8,3×7+4,5×7+1,7×7+5,5×7
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова колобок
Ответить
Математика
При отгадывании этой головоломки можно пользоваться только своей головой: никаких калькуляторов и решений в столбик. К 1000 нужно прибавить 40, пот...
Ответить
Русский язык
У реки растёт камыш в камыше живёт малыш он с зелёной кожицей и с зелёной рожи??ей над двумя формами одного им.сущ. укажи падеж и отгадай...
Ответить