Написать уравнения реакций :полные,сокращенные ионные уравнения: 1)K3PO4 и H2SO4 2)BaCo3 и H2SO4
Химия
Написать уравнения реакций :полные,сокращенные ионные уравнения: 1)K3PO4 и H2SO4 2)BaCo3 и H2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2K3PO4(p)+3H2SO4(p)=3K2SO4(p)+2H3PO4(p) 6K(^+)+2PO4(^3-)+6H(^+)+3SO4(^2-)=6K(^+)+3SO4(^2-)+6H(^+)+2PO4(^3-) всё сокращается,т.к. реакция не идёт 2)BaCO3(p)+H2SO4(p)=BaSO4(н)+H2CO3(p) Ba(^2+)+CO3(^2-)+2H(^+)+SO4(^2-)=BaSO4+2H(^+)+CO3(^2-) всё сокращается,остаётся только Ba(^2+)+SO4(^2-)=BaSO4
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