Решите задачи. 1) 60 кг макулатуры позволяют сохранить от вырубки 1 дерево. Ученики собрали 720 кг макулатуры. Сколько деревьев сохранили ребята? 2)Одна пчелиная семья за сезон даёт 60 кг меда. Третью часть меда нужно оставит...

Математика
Решите задачи. 1) 60 кг макулатуры позволяют сохранить от вырубки 1 дерево. Ученики собрали 720 кг макулатуры. Сколько деревьев сохранили ребята? 2)Одна пчелиная семья за сезон даёт 60 кг меда. Третью часть меда нужно оставить пчелам на зиму. Сколько килограммов меда можно взять? 3) Булочка с маком в школьном буфете стоит 16 рублей. Сколько денег израсходуют брат и сестра-школьники, покупая себе по булочке в течение 5 дней? 4) Летучая мышь весит 8 граммов. За один час ночной охоты она съедает 60 комаров и прибавляет в весе 1 грамм. Сколько комаров съела Летучая мышь, если после охоты она стала весить 13 граммов? 5) Тополь поглащает в месяц 9кг углекислого газа. Возле дома растут 5 тополей. Сколько еще тополей нужно посадить во дворе, что бы они все вместе поглащали 99 кг углекислого газа в месяц? Простите что много. Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 720:60=12(деревьев) №2 1)60:3=20(кг)-оставить пчёлам 2)60-20=40(кг)-можно взять №3 1)16*2=32(руб)-потратят за один день 2)32*5=160(руб)-потратят за 5 дней №4 1)13-8=5(г)-набрала после охоты 2)5*60=300(комаров)-съела во время охоты №5 1)9*5=45(кг)-поглащают вместе 5 тополей 2)99-45=54(кг) 3)54:9=6(тополей)-нужно посадить
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