Билим таусылмайтын байлык шыгарма керек отинишш!
Қазақ тiлi
Билим таусылмайтын байлык шыгарма керек отинишш!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Билим -быздын басты таусылмайтын байлыгымыз болып келеды.Осы былымнын аркасында кун корып журмыз.Атакты Алтын Сарин атамыз айткандай кел балалар окылык барымыз сабакты жаксы окыйык
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