Запишите три значения переменной, при которых неравенство будет верным 75-уgt;69
Математика
Запишите три значения переменной, при которых неравенство будет верным 75-уgt;69
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Y=5; 4; 3; 2; 1 ааалавьвовтвт
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