Помогите пожалуйста. Запиши словосочетания "прилагательное + существительное".Оп??едели род,число,падеж прилагательных. Вчера я видел: съёжившись комок, На дереве у моего окошка Сидел хвостатый рыженький зверек И чистился, чеса...

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Помогите пожалуйста. Запиши словосочетания "прилагательное + существительное".Оп??едели род,число,падеж прилагательных. Вчера я видел: съёжившись комок, На дереве у моего окошка Сидел хвостатый рыженький зверек И чистился, чесался,словно кошка. Лизал он шёрстку,белое брюшко, Вертя проворно маленькой головкой, И вдруг,услышав шорох, На верхней ветке очутился ловко.

Автор: Гость