Помогите пожалуйста. Запиши словосочетания "прилагательное + существительное".Оп??едели род,число,падеж прилагательных. Вчера я видел: съёжившись комок, На дереве у моего окошка Сидел хвостатый рыженький зверек И чистился, чеса...
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Помогите пожалуйста. Запиши словосочетания "прилагательное + существительное".Оп??едели род,число,падеж прилагательных. Вчера я видел: съёжившись комок, На дереве у моего окошка Сидел хвостатый рыженький зверек И чистился, чесался,словно кошка. Лизал он шёрстку,белое брюшко, Вертя проворно маленькой головкой, И вдруг,услышав шорох, На верхней ветке очутился ловко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыженький,хвостатый зверек-И.п. , м. р. , ед. ч. белое брюшко-В.п., ср. р. ,ед. ч. , маленькой головкой-Т. п.,ж.р. ,ед.ч. на верхней ветке-П.п.,ж.р.,ед. ч. .
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