Прочитайте разбери любое имя прилагательное как часть речи на тему? И зачем их имена памятки
Русский язык
Прочитайте разбери любое имя прилагательное как часть речи на тему? И зачем их имена памятки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После купанья мы лежали на горячем от южного солнца песке (Нагибин).(На) горячем (песке)Имя прилагательное; обозначает признак предмета, отвечает на вопрос (на песке) каком? Н. ф. – горячий. А) Постоянные морфологические признаки: качественное прилагательное; есть степени сравнения (горячее) и краткая форма (горяч); Б) Непостоянные морфологические признаки: употреблено в положительной степени, в полной форме, в единственном числе, мужском роде, предложном падеже. В предложении выполняет роль определения.
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