Решите и напишите пожалуйста все номера, №1 ОБЯЗАТЕЛЬНО

Английский язык
Решите и напишите пожалуйста все номера, №1 ОБЯЗАТЕЛЬНО
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Автор: Гость
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Гость:
1 housework windsurfing basketball newspaper birthday
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