Сколько всего яблок принесла домой мама?
Математика
Сколько всего яблок принесла домой мама?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не уверена но думаю 3+3+3+3+3+3+2= 20 яблок
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