Бак можно наполнить водой за 6 минут Сколько литров воды налито в бокал за 5 минут если его объем 30 литров

Математика

Бак можно наполнить водой за 6 минут Сколько литров воды налито в бокал за 5 минут если его объем 30 литров

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