Бак можно наполнить водой за 6 минут Сколько литров воды налито в бокал за 5 минут если его объем 30 литров

Математика
Бак можно наполнить водой за 6 минут Сколько литров воды налито в бокал за 5 минут если его объем 30 литров
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Автор: Гость
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Гость:
1) 30/6 = 5 ( литров за 1 мин ) 2) 5*5= 25 ( за 5 минут ) Ответ: 25 литров
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