Ластик розрізах піцу на чотири рівні частини потім кожну частину він розрізах ще ??а три теж на рівні шматки яку частину усієї піци становить один отриманий шматок

Математика

Ластик розрізах піцу на чотири рівні частини потім кожну частину він розрізах ще ??а три теж на рівні шматки яку частину усієї піци становить один отриманий шматок

Автор: Гость