Реферат на тему снежный барс 4 класс

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Барс назван снежным не потому, что его вылепили из снега. Просто он живёт в горах, где лежит вечный снег. Ирбис – очень красивое и сильное животное. Напоминает он небольшого тигра, только мех у него не полосатый, а пятнистый. Чёрные пятна великолепно смотрятся на серебристо-белом фоне. Барс не очень большой зверь. Длина его тела всего 1,5 метра, а вес, как у собаки, – 30-39 кг. От других кошек барс отличается пятнистой окраской, сравнительно короткими ногами и длинным, очень пушистым хвостом. Водится барс в горах Средней Азии. В России его можно встретить на Алтае и в Саянах. Снежный барс – настоящее горное животное. Очень часто его видят альпинисты на высоте 3–4 километра над уровнем моря. Живёт он в скалистых ущельях среди очень крутых горных склонов, рядом с ледниками. Барсу нравятся эти места из-за того, что здесь обитают горные козлы и архары. Ирбис подстерегает их на узких горных тропах. Бывает, что он месяцами следует за одним стадом по пятам. Летом, из-за жары, горные козлы уходят высоко в горы, поближе к ледникам. Барс идёт за ними. Если ему не удаётся убить козла, то барс обходится зайцем, ловит сурка или птицу. Численность барсов во всём мире очень невелика. Самка приносит в помёте от одного до пяти котят. Чаще всего бывает двое. Люди во все времена любили охотиться на барсов. И только недоступные кручи помогли этим редким животным выжить. Бывали случаи, когда незадачливые охотники погибали, срываясь с высоты. А однажды ирбис убил охотника, столкнув на него камень. Но всё равно за последние двадцать лет численность снежного барса заметно снизилась. Это произошло потому, что люди всё больше и больше используют альпийские луга для пастбищ домашних животных. Из-за этого у горных козлов стало меньше пищи, и их поголовье резко сократилось. Из-за этого от голода погибло очень много барсов. Теперь создаются заповедники, чтобы спасти это замечательное животное.