Откуда появились названия "Америка", "Вест-Индия", "индейц". Очень срочно!
География
Откуда появились названия "Америка", "Вест-Индия", "индейц". Очень срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Америка - от имени Америго Веспуччи. Вест-Индия - "вест", это от англ. west - запад, Индия - очевидно. индейц, тут целая история. Цель Колумба (который открыл Америку), был поиск западного пути в Индию, поэтому те земли, к которым он причалил, он назвал Вест-Индией, а местных жителей индейцами. Название Америка появилось позже. Скажу, что жителей настоящей Индии называют индийцами.
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