Напишите краткое содержание книги Л. Кассель у классной доски
Литература
Напишите краткое содержание книги Л. Кассель у классной доски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происходило во времена 2 мировой войны. Пионеры иногда помогали партизанам, учились в школе, их учила старая учительница которая учила ещё их родителей. Они её очень любили. Однажды о время урока к ним вошли фашисты, стали их допрашивать и хотели убить. Тогда один мальчик под предлогом, что покажет место, где были партизаны, подошёл к доске и резко перевернул её и этим стукнул фашиста по лицу, у него пошла кровь, а мальчик выпрыгнул через окно и убежал за помощью. Потом подошли наши и освободили класс.
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