Напишите краткое содержание книги Л. Кассель у классной доски

Гость: Гость:

Происходило во времена 2 мировой войны. Пионеры иногда помогали партизанам, учились в школе, их учила старая учительница которая учила ещё их родителей. Они её очень любили. Однажды о время урока к ним вошли фашисты, стали их допрашивать и хотели убить. Тогда один мальчик под предлогом, что покажет место, где были партизаны, подошёл к доске и резко перевернул её и этим стукнул фашиста по лицу, у него пошла кровь, а мальчик выпрыгнул через окно и убежал за помощью. Потом подошли наши и освободили класс.