Определите высоту горы, если температура воздуха у подножья была +24 С, а на вершине составила
География
Определите высоту горы, если температура воздуха у подножья была +24 С, а на вершине составила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При подъеме на 1 км в гору температура воздуха изменяется на 6 С. 24С-6С=18С - на 18 С изменилась температура от подножья до вершины 18/6=3км ответ: высота горы 3 км
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