Две одинаковые сферы пересекаются по окружности диаметром 10.расстояние между их ??ентрами равно 24.найдите радиусы сфер

Геометрия

Две одинаковые сферы пересекаются по окружности диаметром 10.расстояние между их ??ентрами равно 24.найдите радиусы сфер

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