Запишите Запишите три значения переменной при которых неравенство будет верным 75 минус игрек больше 69
Математика
Запишите Запишите три значения переменной при которых неравенство будет верным 75 минус игрек больше 69
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75-y больше 69 это получается 75 больше чем 69 Ответ:1,2,3... А если наоборот то: Ответ:10,9,8
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