Сделайте пажалуйста номер 259
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Сделайте пажалуйста номер 259
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня мы (с кем?) с другом пойдём в цирк.Мой друг любит (что?)шоколад. Мама любуется (кем?) сыном.Вечером мы пойдём в гости ( к кому?) к однокласснице.Я всегда буду помнить(о ком?) о бабушке.На прогулке мы увидели (кого?) маму. Самолёт пролетел над (чем?) полем.
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