Сделайте пажалуйста номер 259

Гость: Гость:

Сегодня мы (с кем?) с другом пойдём в цирк.Мой друг любит (что?)шоколад. Мама любуется (кем?) сыном.Вечером мы пойдём в гости ( к кому?) к однокласснице.Я всегда буду помнить(о ком?) о бабушке.На прогулке мы увидели (кого?) маму. Самолёт пролетел над (чем?) полем.