Помогите решить первую систему
Алгебра
Помогите решить первую систему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х²-3у²+10х-12у=17 2х²+у²+4х+4у=-2 (Умножаем на 3) 5х²-3у²+10х-12у=17 6х²+3у²+12х+12у=-6 11х²+22х=11 x²+2x-1=0 D=b²-4ac D=4-4=0 х=-2/2=-1
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