274 номер 1 пример пожайлуста.спасибо
Алгебра
274 номер 1 пример пожайлуста.спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(a-1)*(a+1)*15b3:3b2*(a+1)= =5b(a-1) если а =-2, б=0,2 то Ответ -3
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