Каким членом предложения и какой частью речи является слово "третья"?

Русский язык
Каким членом предложения и какой частью речи является слово "третья"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третья - порядковое числительное(ж.р.). В предложении порядковые числительные чаще всего являются определениями.
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