Каким членом предложения и какой частью речи является слово "третья"?
Русский язык
Каким членом предложения и какой частью речи является слово "третья"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третья - порядковое числительное(ж.р.). В предложении порядковые числительные чаще всего являются определениями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык
Впишите предлоги. at; for; in; of; on; to. 1) We belong ... this land. 2) Let`s hope ... the best. 3) Where do they hunt ... rabbits? 4) Co...