Как найти значение выражение 83y-35y+16y+36y при y=2
Математика
Как найти значение выражение 83y-35y+16y+36y при y=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35y+16y=36y=87y Если у=2, то 87у=87 умножить 2 =174
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