Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 часам. какой была продолжительность дня 7 октября? Решение уравнением

Математика

Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 часам. какой была продолжительность дня 7 октября? Решение уравнением

Автор: Гость