Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 часам. какой была продолжительность дня 7 октября? Решение уравнением
Математика
Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 часа и стала равной 8 часам. какой была продолжительность дня 7 октября? Решение уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-3=8 х=8+3 х=11 часов была продолжительность дня 7 октября
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите решить задачу и условие к ней. Мост проходит через речку.Ширина речки 120 метров.Четверть моста находится над левым берегом речки,а четвер...
Геометрия
Алгебра
1 Решите неравенства а) 2а-8< 5 б)3-2b<3b+8 2 Решите неравенство x²-6x-16≥0 3 Изобразите на координатной прямой объеденёные и перес...
Математика