1 Решите неравенства а) 2а-8lt; 5 б)3-2blt;3b+8 2 Решите неравенство x²-6x-16≥0 3 Изобразите на координатной прямой объеденёные и пересечённые множества A= (-2; 4] и В= [0; +∞)
Алгебра
1 Решите неравенства а) 2а-8lt; 5 б)3-2blt;3b+8 2 Решите неравенство x²-6x-16≥0 3 Изобразите на координатной прямой объеденёные и пересечённые множества A= (-2; 4] и В= [0; +∞)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2a <5+8. 2) 3-2b <3b+8 2a <13. -2b-3b <8-3 a <6,5. -5b<5 b>-1
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