1 Решите неравенства а) 2а-8lt; 5 б)3-2blt;3b+8 2 Решите неравенство x²-6x-16≥0 3 Изобразите на координатной прямой объеденёные и пересечённые множества A= (-2; 4] и В= [0; +∞)

Алгебра

1 Решите неравенства а) 2а-8lt; 5 б)3-2blt;3b+8 2 Решите неравенство x²-6x-16≥0 3 Изобразите на координатной прямой объеденёные и пересечённые множества A= (-2; 4] и В= [0; +∞)

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