Знайдіть помилки 10 грудня 1966 року Рада Безпеки ООН прийняла загальну хартію прав ??юдини
Право
Знайдіть помилки 10 грудня 1966 року Рада Безпеки ООН прийняла загальну хартію прав ??юдини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1948 або 1949 (Як в якому джерелі ) Рада Безпеки ООН прийняла загальну хартію прав людини
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