Знайдіть помилки 10 грудня 1966 року Рада Безпеки ООН прийняла загальну хартію прав ??юдини

Право
Знайдіть помилки 10 грудня 1966 року Рада Безпеки ООН прийняла загальну хартію прав ??юдини
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1948  або 1949 (Як в якому джерелі ) Рада Безпеки ООН прийняла загальну хартію прав людини
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