ВЫШЕЛ КОТИК НА ПРОГУЛКУ Вышел Котик На тропинку, На прогулку, На разминку Облизнул Усатый ротик, Выгнул Бархатную спинку _______________________________________________________________ Вопрос: Какой падеж у слова РОТИК?

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ВЫШЕЛ КОТИК НА ПРОГУЛКУ Вышел Котик На тропинку, На прогулку, На разминку Облизнул Усатый ротик, Выгнул Бархатную спинку _______________________________________________________________ Вопрос: Какой падеж у слова РОТИК?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п подеж Именительный
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