Нужен анализ стихотворения"Зимний вечер"А.С.Пушкина. Заранее спасибо .Если можно коротко ПО Плану. 1)время написания стихотворения.Краткие тезисы об основных событиях,происходивших в это время в жизни поэта. 2)Определение т...

Литература

Нужен анализ стихотворения"Зимний вечер"А.С.Пушкина. Заранее спасибо .Если можно коротко ПО Плану. 1)время написания стихотворения.Краткие тезисы об основных событиях,происходивших в это время в жизни поэта. 2)Определение темы и основных мотивов стихотворения.(необходимо вспомнить содержание понятий "тема" и "мотив") 3)Образный мир и его краткая характеристика. 4)средства художественной выразительности и их роль. 5)Мир переживаний,представлений и чувствований (пафос стихотворения). 6)Определение основной авторской мысли(художественная идея) и слов (строк),в которых она заключена.

Автор: Гость