Помогите решить задачу и условие к ней. Мост проходит через речку.Ширина речки 120 метров.Четверть моста находится над левым берегом речки,а четверть над правым.Какая длина моста?

Математика
Помогите решить задачу и условие к ней. Мост проходит через речку.Ширина речки 120 метров.Четверть моста находится над левым берегом речки,а четверть над правым.Какая длина моста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120÷2=60 это одна четвертая 60×4=240 м ответ:240 метров
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