Помогите решить задачу и условие к ней. Мост проходит через речку.Ширина речки 120 метров.Четверть моста находится над левым берегом речки,а четверть над правым.Какая длина моста?

Математика

Помогите решить задачу и условие к ней. Мост проходит через речку.Ширина речки 120 метров.Четверть моста находится над левым берегом речки,а четверть над правым.Какая длина моста?

Автор: Гость