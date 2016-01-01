Как написать если во 2-ий день X км а в 3-ий половину пути 2-ого дня

Математика
Как написать если во 2-ий день X км а в 3-ий половину пути 2-ого дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй день | Третий день          x                     x/2 или 1/2 * x
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