Как написать если во 2-ий день X км а в 3-ий половину пути 2-ого дня
Математика
Как написать если во 2-ий день X км а в 3-ий половину пути 2-ого дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй день | Третий день x x/2 или 1/2 * x
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