Как написать письмо и о чём?!

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Как написать письмо и о чём?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря кому. если другу, то сначала нужно поздороваться. Немного рассказать о себе, своих делах, состоянии и прочее. После нужно обязательно спросить друга о нём: чем занимается, что делал всё это время. Ну, и не забыть попрощаться. Если же письмо делового характера, следует поприветствоваться, кратко изложить суть цели написания письма и попрощаться.  
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