Как написать письмо и о чём?!

Гость: Гость:

Смотря кому. если другу, то сначала нужно поздороваться. Немного рассказать о себе, своих делах, состоянии и прочее. После нужно обязательно спросить друга о нём: чем занимается, что делал всё это время. Ну, и не забыть попрощаться. Если же письмо делового характера, следует поприветствоваться, кратко изложить суть цели написания письма и попрощаться.