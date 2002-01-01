Объясните понятия и термины - черемисы, ассимиляция, топонимы, гидрономы
История
Объясните понятия и термины - черемисы, ассимиляция, топонимы, гидрономы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АССИМИЛЯЦИЯ (от латинского assimilatio), 1) уподобление, слияние (например, ассимиляция звуков, ассимиляция народов) ; усвоение. 2) (Биологическое) усвоение питательных веществ живыми организмами, их превращение в результате биохимической реакций в структурные части клеток и тканей. Марийцы (ранее: черемисы) — финно-угорский народ в России, в основном в республике Марий Эл. В ней проживает около половины всех марийцев, насчитывающих 604 тысячи человек (2002). Остальные марийцы рассеяны по многим областям и республикам Поволжья и Урала.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Английский язык