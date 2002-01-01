Объясните понятия и термины - черемисы, ассимиляция, топонимы, гидрономы

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АССИМИЛЯЦИЯ (от латинского assimilatio), 1) уподобление, слияние (например, ассимиляция звуков, ассимиляция народов) ; усвоение. 2) (Биологическое) усвоение питательных веществ живыми организмами, их превращение в результате биохимической реакций в структурные части клеток и тканей. Марийцы (ранее: черемисы) — финно-угорский народ в России, в основном в республике Марий Эл. В ней проживает около половины всех марийцев, насчитывающих 604 тысячи человек (2002). Остальные марийцы рассеяны по многим областям и республикам Поволжья и Урала.